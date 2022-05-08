Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor - Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Muhammed, Barış, Campi, Gameli, Nshimirimana, Atakan, Rahman Buğra, Haqi, Mert, Tetteh
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Sabo, Deniz, Yusuf, Umar, Cisse
MALATYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Malatyaspor - Rizespor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanıyor.