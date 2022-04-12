Haberler Yeni Malatyaspor Tetteh Yiğido’ya

Tetteh Yiğido’ya

Küme düşen Y.Malatya’nın golcüsü Tetteh için Sivasspor devreye girdi. Şartlar oluşursa transfer gerçekleşecek.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 06:50
Tetteh Yiğido’ya

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan, yarı finale yükseldiği kupayı hedefleyen Sivasspor, transferde de kolları sıvadı. Yiğidolar, sakatlıklardan çok yakındığı hücum hattına öncelik veriyor. Özellikle 36 yaşına giren Yatabare'nin yerine golcü arayan kırmızı-beyazlılar, ligden düşen Y.Malatyaspor'dan Tetteh'i gözüne kestirdi. Sarı-siyahlılarda sezona iyi giren 21 maçta 6 gol, 2 asist yapan ancak daha sonra takımın ivme kaybetmesiyle performansı da düşen Ganalı santrfor için Rıza Çalımbay'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi. 24 yaşındaki genç santrfor, 2025'e kadar kontratı bulunduğu Malatya ekibinden doğru şartlarda ayrılırsa transfer gerçekleşecek.

DİĞER
Özlem Yıldız’ın oğlu Demir büyüdü! İşte Özlem Yıldız’ın gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu Demir!
Burak Deniz ile tekrar bir araya gelen Didem Soydan yakışıklı oyuncunun takıntılı fanları tarafından linç edildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor