Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Yein Malatyaspor–Giresunspor maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
📺YENİ MALATYASPOR–GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor–Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
📌YENİ MALATYASPOR-GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Awuku, Campi, Hafez, Nshimirimana, Azubuike, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Dicko, Tetteh.
Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Aziz Behic, Diarra, Hayrullah, Flavio, Chiquinho, Traore, Suleymanov, Diabate, Umut Nayir.
📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
▪ Yeni Malatyaspor 3 maçtır üstü ste kaybediyor.
▪ Karim Hafez 8 sarı kartla Yeni Malatyaspor takımının en çok sarı kart gören oyuncusu.
▪ Giresunspor takımından Zeki Yavru 6 sarı kart gördü.
▪ Benjamin Tetteh 6 golle Yeni Malatyaspor takımının en golcü futbolcusu.
▪ Fousseni Diabate ise Giresunspor adına 6 gol kaydetti.