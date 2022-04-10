Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Yein Malatyaspor–Giresunspor maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

📺YENİ MALATYASPOR–GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor–Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

📌YENİ MALATYASPOR-GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Awuku, Campi, Hafez, Nshimirimana, Azubuike, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Dicko, Tetteh.

Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Aziz Behic, Diarra, Hayrullah, Flavio, Chiquinho, Traore, Suleymanov, Diabate, Umut Nayir.

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

▪ Yeni Malatyaspor 3 maçtır üstü ste kaybediyor.

▪ Karim Hafez 8 sarı kartla Yeni Malatyaspor takımının en çok sarı kart gören oyuncusu.

▪ Giresunspor takımından Zeki Yavru 6 sarı kart gördü.

▪ Benjamin Tetteh 6 golle Yeni Malatyaspor takımının en golcü futbolcusu.

▪ Fousseni Diabate ise Giresunspor adına 6 gol kaydetti.