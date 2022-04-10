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Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı CANLI anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 32. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Yeni Malatyaspor günün ilk karşılaşmasında sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. beIN Sports'ta canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 14:00
Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Yein Malatyaspor–Giresunspor maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

📺YENİ MALATYASPOR–GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor–Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

📌YENİ MALATYASPOR-GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Awuku, Campi, Hafez, Nshimirimana, Azubuike, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Dicko, Tetteh.

Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Aziz Behic, Diarra, Hayrullah, Flavio, Chiquinho, Traore, Suleymanov, Diabate, Umut Nayir.

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

▪ Yeni Malatyaspor 3 maçtır üstü ste kaybediyor.

Karim Hafez 8 sarı kartla Yeni Malatyaspor takımının en çok sarı kart gören oyuncusu.

▪ Giresunspor takımından Zeki Yavru 6 sarı kart gördü.

Benjamin Tetteh 6 golle Yeni Malatyaspor takımının en golcü futbolcusu.

▪ Fousseni Diabate ise Giresunspor adına 6 gol kaydetti.

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