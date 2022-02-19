Haberler Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında olay protesto!

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında olay protesto!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçının başlangıcına ev sahibi takımın futbolcularının protestosu damga vurdu.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:08 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:36
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında olay protesto!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle müsabakanın başında 20 saniye hareketsiz durarak yönetimi protesto etti.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Ligde son sırada yer alan ve maddi olarak da kötü bir dönem geçiren Malatya temsilcisinde futbolcular, maaşlarını alamamaları nedeniyle Antalyaspor maçında yönetimi sessiz protesto etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte yaklaşık 20 saniye hareketsiz durdu.

Futbolcuların bu eylemini taraftarlar da alkışlayarak destekledi.

DİĞER
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç için sponsorlar hiçbir masraftan kaçınmamış! Böyle evlilik teklifi mi olur?
SON DAKİKA: İstanbul'da günün kan donduran haberi: Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor