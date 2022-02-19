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Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:55
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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