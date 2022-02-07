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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sumudica yönetiminde 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, ligde 16 puanla son sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 11:58 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 12:10
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Romanya'nın CFR Cluj takımından Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un başına gelen 50 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica ile alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı olarak sözleşmelerin feshedildiği açıklandı. Sumudica yönetiminde 14 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. Sumudica yönetiminde 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, ligde 16 puanla son sırada yer alıyor.

Sumudica, geçtiğimiz günlerde Antalya kampında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'a geldiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

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