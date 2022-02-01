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Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı. Kulüp doktoru Mehmet Karakuş yaptığı açıklamada, yıldız oyuncunun sağ arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem tespit edildiğini ifade etti.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 15:22
Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh antrenmanda sakatlandı!

Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun antrenmanda sakatlandığı ifade edildi.

Sarı-siyahlılarda kulüp doktoru Mehmet Karakuş, antrenmanda sakatlanan futbolcu Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Benjamin Tetteh'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde orta derece de yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

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