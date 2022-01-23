Haberler Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor Gaston Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor Gaston Campi'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Arjantinli futbolcu Gaston Campi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 16:41
Yeni Malatyaspor Gaston Campi'yi transfer etti

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı ekip, bir dönem Trabzonspor forması da giyen 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu Gaston Campi'yi transfer etti. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden FC Arouca'da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Gaston Campi'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

DİĞER
Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? GS TS maçı canlı yayın kanalı
Neslihan Atagül dondurucu soğuğa meydan okudu mini şortuyla bakın nasıl eğlendi! "Seni izlerken biz üşüdük Neslihan"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor