Haberler Yeni Malatyaspor Marius Sumudica'ya Gaziantep'te özel künefe! Böyle paylaştı

Marius Sumudica'ya Gaziantep'te özel künefe! Böyle paylaştı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gaziantep'te kendisine özel olarak ikram edilen ve üzerinde isminin yazılı olduğu künefenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Rumen hoca, paylaşımının altına,  “Bu sezondan sonra Malatyaspor taraftarlarının da benim için aynı şeyleri hissedeceğini umuyorum” yazdı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 13:32
Marius Sumudica'ya Gaziantep'te özel künefe! Böyle paylaştı

Gaziantepspor deplasmanı için bu kente giden Yeni Malatyaspor kafilesinde teknik direktör Marius Sumudica, kendisine Gaziantep taraftarının ikram ettiği özel künefenin fotoğrafını paylaşarak duygu patlaması yaşadı.

Sumudica sosyal medya hesabından şunları yazdı, "Vay! Ne lezzetli bir sürpriz! Bu akşam Gaziantep taraftarları beni böyle karşıladı. Muhteşem jestleri bana kulüpte yaptığım işi takdir ettiklerini ve saygı duyduklarını gösteriyor. Bu sezondan sonra Malatyaspor taraftarlarının da benim için aynı şeyleri hissedeceğini umuyorum. Birlikte kalmamız, birlikte çalışmamız, birlikte hayal kurmamız ve birlikte savaşmamız gerekiyor. Bütün bunları yaparsak güzel şeyler gelecek."

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