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Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı CANLI | Malatya Göztepe maçı izle

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Göztepe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 19:58
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı CANLI | Malatya Göztepe maçı izle

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Bu zorlu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Karim Hafez, Wallace, Sadık, Semih, Azubuike, Donsah, Kenan, Mustafa, Mounir, Dicko

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Wilker, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Halil, Ndiaye

YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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