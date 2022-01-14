Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı CANLI | Malatya Göztepe maçı izle

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Bu zorlu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Karim Hafez, Wallace, Sadık, Semih, Azubuike, Donsah, Kenan, Mustafa, Mounir, Dicko
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Wilker, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Halil, Ndiaye
YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.