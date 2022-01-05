Donsah Malatya'da

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda kurtuluş savaşı verecek son sıradaki Yeni Malatyaspor, kadrosuna ilk takviyeyi gerçekleştirdi. Birçok isimle temas kuran sarısiyahlılar, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Crotone'den Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasını giyen 25 yaşındaki Ganalı dinamo, sezon başında Serie A temsilcisi Bologna'dan Serie B takımı Crotone'ye transfer oldu. Bu sezon 15 karşılaşmada boy gösteren genç orta saha, 1 kez de ağları havalandırdı. Donsah, 1 kez de Gana Milli Takımı formasını terletti.

SIRA ZEFFANE VE AZUBUİKE'DE

Donsah transferini bitiren Malatya ekibinin, listesinde yer alan Zeffane ve Azubuike'yle imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi. 19 kez Cezayir Milli Takımı'nda forma giyen Zeffane sağ bek mevkinde oynuyor. Rusya Premier Lig ekibi K.Sovetov'dan ayrılan, bonservisi elindeki 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu, bu sezon 15 maçta ter döktü. Türkiye'ye Yeni Malatyaspor formasıyla adım atan ve adını duyuran 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero Azubuike de sezon başında Başakşehir'den Sivasspor'a kiralandı. Genç orta saha, Yiğidolar'da bu sezon 11 maçta görev aldı.