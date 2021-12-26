Haberler Yeni Malatyaspor Marius Sumudica Fenerbahçe maçının ardından konuştu!

Marius Sumudica Fenerbahçe maçının ardından konuştu!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Rumen teknik adam, "Daha fazla konuşmak istemiyorum, ağlıyormuş gibi olmayayım. Takımımız, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz." dedi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 21:28
Marius Sumudica Fenerbahçe maçının ardından konuştu!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Rumen teknik adam, "Daha fazla konuşmak istemiyorum, ağlıyormuş gibi olmayayım. Takımımız, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz." dedi.

İşte o sözler;

"Zor bir maçtı. Güçlü bir takıma karşı oynadık, bizden daha iyilerdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini denedik. Onlar bizden bir gün daha fazla dinlendi. Sürekli 11-12 oyuncuyla oynadığınız zaman, 48 saat sonra o takımın toparlanması zor oluyor."

"Daha fazla konuşmak istemiyorum, ağlıyormuş gibi olmayayım. Takımımız, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz."

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