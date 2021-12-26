Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Rumen teknik adam, "Daha fazla konuşmak istemiyorum, ağlıyormuş gibi olmayayım. Takımımız, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz." dedi.

İşte o sözler;

"Zor bir maçtı. Güçlü bir takıma karşı oynadık, bizden daha iyilerdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini denedik. Onlar bizden bir gün daha fazla dinlendi. Sürekli 11-12 oyuncuyla oynadığınız zaman, 48 saat sonra o takımın toparlanması zor oluyor."

"Daha fazla konuşmak istemiyorum, ağlıyormuş gibi olmayayım. Takımımız, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz."