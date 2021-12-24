Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek o anları anlattı! "Hakemi dövmeye gitmedim"

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise yaşananlar ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in tepkisi maça damga vurdu.
Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ise yaşananlar ve Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in tepkisi maça damga vurdu.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kayserispor maçı sonrası yaşanan olaylar sonrası çok özel açıklamalarda bulundu. Fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan, Adil Gevrek ile olan konuşmasını Futbol Plus kanalında aktardı.
İşte Adil Gevrek'in açıklamaları:
"Benim oraya gitme sebebim, sadece ve sadece haksızlığa ve adaletsizliğe karşı tepkimi ortaya koymak. Oraya hakemi dövmeye gitmedim. Öyle bir amacım olsa zaten yapardım. Ama asla öyle bir amacım yoktu."
"Sadece bu maç değil hakem hataları sürekli oluyor ve sesimizi ancak bu şekilde duyurabiliyoruz. Ben oraya sadece haksızlığa karşı durmak için gittim"