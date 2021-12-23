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Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik Müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:03
Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Mallan, Aabid, Ndong, Adem, Chouiar, Tetteh

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, İbrahim, Emrah, Thiam, İlhan

SÜPER LİG'DE 18. HAFTANIN SONUÇLARI

Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa
Medipol Başakşehir 3-1 Girasunspor
Altay 1-2 Trabzonspor
Adana Demirspor 2-0 Galatasaray
Hatayspor 1-3 Konyaspor
Sivasspor 1-1 Rizespor
Gaziantep FK 2-1 Alanyaspor
Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Göztepe

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