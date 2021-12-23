Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Mallan, Aabid, Ndong, Adem, Chouiar, Tetteh
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, İbrahim, Emrah, Thiam, İlhan
SÜPER LİG'DE 18. HAFTANIN SONUÇLARI
Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa
Medipol Başakşehir 3-1 Girasunspor
Altay 1-2 Trabzonspor
Adana Demirspor 2-0 Galatasaray
Hatayspor 1-3 Konyaspor
Sivasspor 1-1 Rizespor
Gaziantep FK 2-1 Alanyaspor
Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Göztepe