Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

👉YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı 23 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Mallan, Aabid, Ndong, Adem, Chouiar, Tetteh

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, İbrahim, Emrah, Thiam, İlhan

SÜPER LİG'DE 18. HAFTANIN SONUÇLARI

Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa

Medipol Başakşehir 3-1 Girasunspor

Altay 1-2 Trabzonspor

Adana Demirspor 2-0 Galatasaray

Hatayspor 1-3 Konyaspor

Sivasspor 1-1 Rizespor

Gaziantep FK 2-1 Alanyaspor

Fatih Karagümrük 1-1 Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor - Kayserispor

Beşiktaş - Göztepe