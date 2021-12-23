Adem Büyük'ten Zorbay Küçük itirafı! "Beni tehdit etti"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması 2-2 sona erdi.

Malatyaspor'un tecrübeli ismi Adem Büyük mücadele sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Hüseyin Göçek hakkında sert ifadeler kullanan Adem, "Bu kadarı da ayıp ya! Ne diyeyim ki! Geliyorlar, haklısınız diyerek işin içinden çıkıyorlar. Ne olacak şimdi? Adam burada bizi tehdit ediyor! Siz kimsiniz abi! Hakemler hakkında her şey aynı şeyi konuşuyorsa bir problem yok mudur? Ben anlamıyorum. Siz kimsiniz abi? Biz, biraz konuşunca 3 maç ceza alıyoruz. Adam burada bizi tehdit ediyor. Ne yapalım abi biz şimdi?" dedi.

"Keşke hakemlerin içeriye nasıl girdiklerini gösterseydiniz." diyen tecrübeli oyuncu, "Haklısınız diyip, işin içinden çıkıyorlar. Belki bize kapatma cezası gelebilir. Ayıp ya! Ne diyeyim ki? Maç bitti, "Haklısınız" diyip çıkıyorlar işin içinden. Neye haklıyız, maç bitti!" ifadelerini kullandı.

"ZORBAY KÜÇÜK BENİ TEHDİT ETTİ"

Adem Büyük, "Güler misin, ağlar mısın? Bu kadarı da ayıptır! Yazık günah değil mi bize? Zorbay Küçük, beni "Sen alttan almazsan, ben hiç alttan almam" diye tehdit etti geçen hafta. Bu hafta da bu şeyler oldu." dedi.