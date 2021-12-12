Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı sonrası Marius Sumudica konuştu! "Bu takımı kim oluşturduysa..."

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ilk yarısı oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Bugün hikayesi olmayan bir maçtı benim için. İlk yarı Alanya'dan daha iyi oynadık. Bütün istatistikler bizi gösteriyordu, 2'de gol attık ilk yarı. Ama bu seviyede evinizde 2 gol atıyorsanız bu maçı kaybetmeyeceksiniz" dedi.



Bu tür yenilgilerin bedelini genelde teknik adamların ödediğine dikkat çeken Sumudica, "Ama tabii sorumluluğu almak istemiyorum. Bu takımı kim oluşturduysa sorumluluğu da onun alması gerekiyor. Oyuncular hakkında kötü konuşmak istemiyorum, isim de vermek istemiyorum. Bugün yada yarın Kulüp Başkanı ile bir toplantımız olacak. Çünkü ismimi mahvetmek istemiyorum. Bütün açık yüreklilikle geldim Malatya'ya, puanlar almak istedim, 8 puan yaptık şu ana kadar" ifadelerine yer verdi.



Bugün Alanyaspor karşısında açık oynadıklarını da ifade eden Sumudica, "Bugün açık oynamak istedik çünkü bize yakın takımlar puan aldı, açık oynayarak puanlar almak istedik. Ama açık oynadığımız zaman da arkada açık bıraktığımızda kazanmak imkansız oluyor" dedi.



Karşılaşma sonrası taraftarlarla olan diyaloğunun istifa yorumlarına neden olduğu yönündeki soruya da devam veren Rumen Teknik Adam Sumudica, "Taraftarlara gittim, benim hatam olduğunu söyledim özür diledim. Söylediğim gibi başkanla toplantımız var. Malatya'da devam etmenin tek bir yolu var benim için. 2 hafta önce transfer listesi verdim. Eğer yönetim kurulu üyeleri benim istediğim oyuncuları almak için bana katılıyorlar ise aynı fikirdelerse, ben sorumluluğu alıyorum ve bu takım ligde kalacak diyorum. Ama minimum 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var şu anda. Tabii önümüzde 3 maç daha var şimdi. Ligin ilk yarısı bitene kadar maksimim puanları alacağız. Başkan ile toplantıdan sonra ne olacağını göreceğiz. Ama yeniden söylüyorum bir şekilde devam ederse benim istediğim oyuncuları alırlarsa. Türkiye'ye getirdiğim bütün oyuncular bu ligde halen oynuyorlar çünkü" şeklinde konuştu.



Hakem ile ilgili de sorulan soruya cevap vermek istemediğini de kaydeden Sumudica, "Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum, zaten bir ceza aldım daha fazla ceza almak istemiyorum. Bir pozisyonda ikinci sarı kart gerekiyordu onu vermedi, ama Haddadi için sarı kart gösterdi ve oyun dışında kaldı" dedi.

