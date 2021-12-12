Çıkış maçı olacak

Yeni Malatyaspor'da, Alanyaspor karşılaşması hazırlıkları tamamlandı. Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı ekip, Alanya maçında galip gelerek moral toplamanın peşinde. Kaplanların hocası Sumudica mutlak hedefin 3 puan olduğunu söyledi. Rumen hoca, "Alanya'yı yenip çıkışa geçmek istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. Öte yandan Benjamin Tetteh takımla birlikte hazırlıklarına devam etti. Mustafa Eskihellaç ise düz koşulara başladı.

TARAFTARLA GÜÇLÜYÜZ

Adana Demir Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Giresunspor'u yeneceklerini belirtti. İtalyan çalıştırıcı, "Son iki maçta 1 puan çıkarmak iyi olmadı. Evimizde taraftarımızla birleşinci etkili bir ekip oluyoruz. Umarım kazanırız" dedi.

3 PUANA GİDİYORUZ

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yeni Malatya karşısında önemli bir sınav vereceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Son haftalarda hastalıklarla mücadele ettik. Takım olarak iyi çalıştık. 3 puan için gidiyoruz. Zor maç bizi bekliyor" dedi.