Y.Malatyaspor çıkış peşinde

Konya'dan beraberlikle dönen Y.Malatya, evindeki Alanya maçına sıkı hazırlanıyor. 5 maçtır kazanamayan, son 2 maçından beraberlikle ayrılan sarı-siyahlılar, Akdeniz ekibi karşısında 3 puan özlemini gidermek istiyor.
Konya'danberaberlikle dönen Y.Malatya, evindeki Alanya maçına sıkı hazırlanıyor. 5 maçtır kazanamayan, son 2 maçından beraberlikle ayrılan sarı-siyahlılar, Akdeniz ekibi karşısında 3 puan özlemini gidermek istiyor. Teknik direktör Sumudica, futbolcularla bire bir görüşmelerde bulunup, takımını motive etmeye çalışıyor.