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Y.Malatyaspor çıkış peşinde

Konya'dan beraberlikle dönen Y.Malatya, evindeki Alanya maçına sıkı hazırlanıyor. 5 maçtır kazanamayan, son 2 maçından beraberlikle ayrılan sarı-siyahlılar, Akdeniz ekibi karşısında 3 puan özlemini gidermek istiyor.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Y.Malatyaspor çıkış peşinde
Konya'dan beraberlikle dönen Y.Malatya, evindeki Alanya maçına sıkı hazırlanıyor. 5 maçtır kazanamayan, son 2 maçından beraberlikle ayrılan sarı-siyahlılar, Akdeniz ekibi karşısında 3 puan özlemini gidermek istiyor. Teknik direktör Sumudica, futbolcularla bire bir görüşmelerde bulunup, takımını motive etmeye çalışıyor.
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