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Sadık Çiftpınar: Kazanacağız

Son iki maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, Giresun'da kötü gidişata son vermek istiyor. Sarı-siyahlıların tecrübeli stoper Sadık Çiftpınar, "Alınan iki galibiyetten sonra motivasyonumuzdan uzaklaştık. Bu duruma önümüzdeki ilk maçla son vermek istiyoruz. Giresun deplasmanına gideceğiz, zor bir deplasman. Son haftalarda bir çıkışları var ama ben takıma, teknik heyete güveniyorum. İnşallah bu maçtan alnımızın akıyla çıkıp, puanımızı 15 yapacağız. Kalan 6 maçta da en iyi sonuçları alarak ilk yarıyı en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Sadık Çiftpınar: Kazanacağız

Son iki maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, Giresun'da kötü gidişata son vermek istiyor. Sarı-siyahlıların tecrübeli stoper Sadık Çiftpınar, "Alınan iki galibiyetten sonra motivasyonumuzdan uzaklaştık. Bu duruma önümüzdeki ilk maçla son vermek istiyoruz. Giresun deplasmanına gideceğiz, zor bir deplasman. Son haftalarda bir çıkışları var ama ben takıma, teknik heyete güveniyorum. İnşallah bu maçtan alnımızın akıyla çıkıp, puanımızı 15 yapacağız. Kalan 6 maçta da en iyi sonuçları alarak ilk yarıyı en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

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