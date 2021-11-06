Yeni Malatyaspor - Başakşehir | CANLI | Malatya - Başakşehir maçı izle

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçını haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR - Hafez, Sadık, Semih, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh
BAŞAKŞEHİR - Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Visca, Chadli, Okaka
YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başladı.