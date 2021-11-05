Oussama Haddadi: Türk olacağım

Yeni Malatyaspor'un Tunuslu oyuncusu Oussama Haddadi, Başakşehir maçında daha iyi konsantre olarak sahadan galip ayrılmak istediklerini söyledi. Yeni Malatyaspor'da kendisini çok iyi hissettiğini ve takım arkadaşları ile bir aile ortamı içerisinde olduklarını da kaydeden Haddadi, "Şu anda düşündüğüm tek şey Malatyaspor ile birlikte daha çok maç kazanıp bu şehirde daha mutlu bir zaman geçirmek" dedi. Türk vatandaşı olmayı çok istediğini de söyleyen Haddadi, "Eşim ve çocuğum Türk. Futbolculuk kariyerimde ve futboldan sonra her zaman Türkiye'de yaşamak isterim. Bunun için Türk vatandaşı olmaya karar verdim" diye konuştu.