Final gibi maç

Ligde 2 maçlık galibiyet ve yenilmezlik serisi Kasımpaşa deplasmanında son bulan Y.Malatya, evindeki Başakşehir maçıyla bu kaybı telafi etmek istiyor. Emre Belözoğlu'yla 3'te 3 yapan rakipleri karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini söyleyen teknik direktör Sumudica, "Yeni jenerasyondan Emre takımın başına geçti. Güzel oynuyorlar, iyi oyuncuları var. Bu karşılaşmaya da final maçı gibi çok iyi hazırlanacağız. 3 puanı almak için oynayacağız. Yenen taraf inşallah çok iyi oynar. Emre bizi yenerse gidip tebrik ederim. Ben de yenersem Emre de gelip beni tebrik eder. Umuyorum ki hiçbir tarafın yardımına ihtiyaç kalmadan futbol kazanır" dedi. Rumen teknik adam, futbolcuların şu an motive durumda olduklarını ve her şey yolunda gittiğini de sözlerine ekledi.