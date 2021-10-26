Sumudica’ya sevgi seli

Süper Lig'de sezon başında aldığı üst üste 5 mağlubiyet ile ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor'da milli ara öncesinde teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmış ve Marius Sumudica göreve getirilmişti. Sumudica ile Süper Lig'de çıktığı 2 maçı da kazanan sarısiyahlılar, kötü gidişata 'dur' diyerek alınan 6 puanla moral buldu. Deplasmanda Adana Demirspor galibiyetinin ardından Altay'ı da yenerek tırmanışa geçen Malatya ekibinde taraftarlar, maç sonrasında Rumen teknik adama büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, galibiyet serisini bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa önünde de sürdürmek istediklerini vurgulayıp camiaya umut dağıttı.