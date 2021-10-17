Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica: Galiba Türkiye'de popülerim

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la ilk maçına çıkan Rumen hoca, üst üste 5 maç kaybeden bir takımı devraldığını belirtirken "5 maç üst üste kaybetmiş bir takımı almak hiç kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her şeye saygı gösterdiler. Tecrübeli oyuncularım da var. Söylediklerimi anlayacak, anlattıklarımı oynayacak oyuncularım var. Deplasmanda 2 gol attık. Rakip takım taraftarları benimle fotoğraf çektirdi. Galiba Türkiye'de popülerim. Çalıştığım her yerde oranın pasaportunu almaya çalıştım. Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. İyi hissetmesem geri gelmezdim." diye konuştu.

Sumudica, Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını tebrik ettiğini söyledi.

Oyuncularının, herkese takımın bir aile olduğunu gösterdiğini ifade eden Sumudica, "Üç puan için mücadele ettik ve bu mücadeleyle üç puanı hak ettik. İlk yarı ve ikinci yarıda daha fazla gol atma şansı yakaladık, aynı zamanda Adana Demirspor'un da oldu. Futbolcularım, ne yaptığıma, antrenmanlarda onlara gösterdiklerime saygı duydu. Bu da çok önemli." dedi.

Sumudica, taraftarlara verdikleri sözü tuttukları için mutlu olduğunu belirterek, "Buraya önce mücadele etmek için geldik. Mücadele ederseniz bu size galibiyet ve puan getirir. Bu üç puan taraftarlarımıza ve kente armağanımızdır." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Süper Lig'i takip edip etmediğini sorması üzerine, Türkiye'ye yeniden gelmenin hayalini kurduğunu anlatan Sumudica, "Benim için Türkiye, en iyi liglerden biri. Taraftarlar çok fanatik, size hoca olduğunuzu hissettiriyorlar. Bu Süper Lig'i çok özlemişim. Sumudica geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.