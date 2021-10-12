Hayatım Malatya

AGRESİF OLMAK ÇOK ÖNEMLİ
Ligde üst üste 5 maçtır yenildiklerini hatırlatan ve Adana deplasmanında puan sözü veren Sumudica, "Önceliğimiz 1 puan ve mümkünse 2 puanı da almak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Montella'nın gelmesiyle Adana Demirspor çok değişti. Deplasmana iyi bir mücadele için gideceğiz. Mücadele etmek, agresif olmak çok önemli. Hiç kimsenin, 'Yeni Malatya kümede kalma mücadelesi veriyor' diye düşünmesini istemiyorum. Buraya ligde kalma mücadelesi için gelmedim" diye camiaya umut dağıttı.
ÖNCE TAKIM OLMALIYIZ
Dahaönce Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Sumudica, Süper Lig'i her zaman yakından takip ettiğini ve sarı-siyahlıların çok zor bir dönemden geçtiğini vurguladı. Rumen hoca, "Takım son 5 maçını kaybetmiş. Ne benim için ne de oyuncular için kolay değil. Bir öz güven gelişmeli. Kaliteli oyuncularımız var ama öncelikle bir takım olmalıyız" ifadelerini kullandı.