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Hayatım Malatya

“Bu takıma her şeyimi, hayatımı vereceğim. Seneye de ilk 8’e oynayan bir takım olacağız. Buraya kesinlikle ligde kalma mücadelesi için gelmedim.”

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
Hayatım Malatya
Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sumudica, büyük hedefler peşinde olacaklarını söyledi. "Bu takıma her şeyimi, hayatımı vereceğim" diyen Rumen teknik adam, "Onlara, Sumudica'ya güvenmelerini söyleyeceğim. Çünkü hiçbir problem yaşamamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah gelecek sene de ilk 8'e oynayan bir takım olacağız. Çünkü Malatya'nın futbolu seven ve bilen bir taraftarı var. Onlar son iki yılda olanlardan çok daha fazlasını hak ediyor" dedi.

AGRESİF OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

Ligde üst üste 5 maçtır yenildiklerini hatırlatan ve Adana deplasmanında puan sözü veren Sumudica, "Önceliğimiz 1 puan ve mümkünse 2 puanı da almak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Montella'nın gelmesiyle Adana Demirspor çok değişti. Deplasmana iyi bir mücadele için gideceğiz. Mücadele etmek, agresif olmak çok önemli. Hiç kimsenin, 'Yeni Malatya kümede kalma mücadelesi veriyor' diye düşünmesini istemiyorum. Buraya ligde kalma mücadelesi için gelmedim" diye camiaya umut dağıttı.

ÖNCE TAKIM OLMALIYIZ

Dahaönce Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Sumudica, Süper Lig'i her zaman yakından takip ettiğini ve sarı-siyahlıların çok zor bir dönemden geçtiğini vurguladı. Rumen hoca, "Takım son 5 maçını kaybetmiş. Ne benim için ne de oyuncular için kolay değil. Bir öz güven gelişmeli. Kaliteli oyuncularımız var ama öncelikle bir takım olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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