Sumudica bombası!

İlk 8 haftada 6 puanla 17. sırada kalan ve Hatayspor yenilgisi sonrası teknik direktör İrfan Buz'la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, sürpriz bir adayla anlaştı. Samet Aybaba ve Çağdaş Atan'la görüşme gerçekleştiren Malatya ekibi, listesine Türkiye'de son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan Sumudica'yı eklemişti. Rumen hoca ile görüşen sarı-kırmızılılar, 50 yaşındaki Sumudica'yla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son olarak ülkesinde Cluj takımını çalıştıran Rumen teknik adamla kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı bildirildi.

GAZİANTEP'TEN OLAYLI AYRILDI

Teknik direktörlüğe ülkesinin AS Rocar Bükreş takımında başlayan 50 yaşındaki Sumudica daha sonra Farul Constanta, Gloria Bistrita ve Rapid Bükreş'te görev yaptı. İlk yurtdışı deneyimini 2011'de Yunanistan'ın Kavala takımıyla yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, 2017'de ülkemizde Kayserispor'a imza attı. Ardından Suudi Arabistan'ın Shabab takımına giden Sumudica, 2019'da Gazişehir'in başına geçti. Yönetimle olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra bir süre Çaykur Rizespor'u çalıştıran Rumen hoca, geçen yıl Cluj'un başındaydı.