Haberler Yeni Malatyaspor Son dakika spor haberi: Marius Sumudica resmen Yeni Malatyaspor'da!

Son dakika spor haberi: Marius Sumudica resmen Yeni Malatyaspor'da!

Son dakika spor haberleri... Son olarak ülkesinin takımlarından CFR Cluj'u çalıştıran Rumen teknik direktör Marius Sumudica, Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Deneyimli antrenör daha önce Kayserispor, Gaziantep ve Rizespor'da da görev yapmıştı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 10:47
Son dakika spor haberi: Marius Sumudica resmen Yeni Malatyaspor'da!

Son olarak ülkesinin takımlarından CFR Cluj'da görev alan Marius Sumudica, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'la anlaştı. Kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Malatyaspor'un açıklaması şöyle:

Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

50 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Türkiye kariyerinde daha önce Kayserispor, Gaziantep ve Rizespor'da görev almıştı.

SON DAKİKA