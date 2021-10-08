Son dakika spor haberi: Marius Sumudica resmen Yeni Malatyaspor'da!

Son olarak ülkesinin takımlarından CFR Cluj'da görev alan Marius Sumudica, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'la anlaştı. Kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Malatyaspor'un açıklaması şöyle:

Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

50 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Türkiye kariyerinde daha önce Kayserispor, Gaziantep ve Rizespor'da görev almıştı.