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Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar hayal kırıklığı yarattı!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sezon başında defans hattına büyük umutlar ile transfer ettiği Sadık Çiftpınar’dan beklediği verimi alamadı. Malatyaspor, 28 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de çıktığı 7 maçta, 11 gol yedi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 12:38
Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar hayal kırıklığı yarattı!

5 sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve ardından 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, 2,5 sezonun ardından Malatya ekibine geri döndü. 2021-2022 sezonuna 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor'da Çiftpınar transferi taraftarları ve camiayı heyecanlandırmıştı. Sarı-siyahlılar, Çiftpınar'ın ilk 11'de çıktığı 7 maçta, 11 gol yedi. Yeni Malatyaspor, bu maçlarda 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alabildi. Alınan sonuçların ardından Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile yolları ayırdı.

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