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Yeni Malatyaspor - Hatayspor | CANLI

Son dakika Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 13:27 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 13:27
Yeni Malatyaspor - Hatayspor | CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor ile Hatayspor maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Wallace, Hadadi, Aabid, Nshimirimana, Ndong, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Hatayspor: Munir, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Boudjemaa, A. Traore, Ribeiro, Saba, Saint Louis, El Kaabi

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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