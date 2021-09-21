Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

2 maçtır kaybeden Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.
Malatyaspor ekibi, zorlu maçı kazanıp kötü gidişata son vermek istiyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor ise ilk 3 puanını Malatya deplasmanında almaya çalışacak.
YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇISAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Mustafa, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Aabid, Mallan, Ndong, Adem, Tetteh
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Isaac, Faycal, Hakan, Gradel, Pedro, Yatabare
İSTATİSTİKLER
- Sivasspor'u konuk ettiği ilk Süper Lig maçını kazanan Yeni Malatyaspor (Ocak 2018'de 1-0), daha sonraki üç karşılaşmada rakibini mağlup edemedi (2B 1M).
- Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını 1-0 kazanan Sivasspor, lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki gole kapama yapamadı.
- Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Yeni Malatyaspor (1G), öncesinde altı maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı (2G 4B).
- Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor (6G 4B), tek yenilgisini bu sezonun ilk dış saha karşılaşmasında Trabzonspor'dan aldı (1-2).
- Bu sezon iç saha maçlarında en fazla gol atılan takım olan Yeni Malatyaspor (15), aynı zamanda kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda (9).
- Yeni Malatyaspor forması giyen Mounir Chouiar, bu sezon hem gol attığı hem de asist yaptığı bir Süper Lig maçından yenilgiyle ayrılan ilk oyuncu oldu (vs Fatih Karagümrük).
- Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, Sivasspor'a karşı ilk 11 başladığı son üç Süper Lig maçında iki gol attı.
- Bu sezon Süper Lig'de henüz gol katkısı yapamayan Max-Alain Gradel, geçen sezon Yeni Malatyaspor'a karşı çıktığı iki karşılaşmada da tabelaya etki etmişti (1 gol & 1 asist).
- Sivasspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kazanan İrfan Buz (Nisan 1984; Bursaspor 4-3 Sivasspor), daha sonraki üç karşılaşmadan puan çıkaramadı.
- Süper Lig kariyerinde Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu beş maçın sadece birini kaybeden Rıza Çalımbay (2G 2B), bu yenilgiyi gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Ekim 2017'de 0-1).