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Yeni Malatyaspor - Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başladı. Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İlk 4 maçta 6 puan toplayan Malatyaspor ile 7 puanlı Karagümrük arasındaki zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. (Yeni Malatyaspor Karagümrük maçı canlı)

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 19:55
Yeni Malatyaspor - Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

İlk 4 maç sonunda Yeni Malatyaspor'un 6, Karagümrük'ün ise 7 puanı bulunuyor.

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hadadi, Sadık, Wallace, Muhammed Emin, Ndong, Aabid, Chouiar, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Hedenstad, Efe Tatlı, Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Öztümer, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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