Yeni Malatyaspor - Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
İlk 4 maç sonunda Yeni Malatyaspor'un 6, Karagümrük'ün ise 7 puanı bulunuyor.
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hadadi, Sadık, Wallace, Muhammed Emin, Ndong, Aabid, Chouiar, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh
Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Hedenstad, Efe Tatlı, Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Öztümer, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.