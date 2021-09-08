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Santrfor Mısır'dan

Doğu ekibi, Tetteh’in sakatlığı sonrasında santrfora acil takviyeyi 26 yaşındaki forveti kiralayarak yaptı. Walter Bwalya, kariyerinde toplam 79 maçta 24 gol attı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Santrfor Mısır'dan
Transferin hızlı kulüplerinden Yeni Malatyaspor, imzaları üst üste gerçekleştiriyor. Sarı-siyahlılar, 13. transferini de Mısır'dan gerçekleştirdi. Malatya ekibi, El Ahly'den Zambiya asıllı Kongolu santrfor Walter Bwalya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, son olarak Al Ahly forması giyen 26 yaşındaki santrafor Walter Bwalya'nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Al Ahly Kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı. Hoş geldin Walter" ifadeleri yer aldı.

KONGO MİLLİ TAKIMI İLE İLK MAÇINA ÇIKTI

Yeni Malatyaspor, önceki gün Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dijon forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat Mounir Chouiar'ı da kiralarken, hemen ardından yaptığı Bwalya transfer ile adeta şov yaptı. Kongolu milli futbolcu, geçen sezon devre arasında Mısır ekibi El Gouna'dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Ahly'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Mısır'da El Gouna ve Al Ahly formalarıyla toplam 36 maça çıkarken, 8 kez fileleri havalandırdı. Üç de asist yapan genç santrfor, gösterdiği başarılı performansla Kongo Milli Takımı'nın kapılarını açtı. Bwalya, haziran ayında ilk kez milli formayla boy gösterdi.

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