Santrfor Mısır'dan

KONGO MİLLİ TAKIMI İLE İLK MAÇINA ÇIKTI
Yeni Malatyaspor, önceki gün Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dijon forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat Mounir Chouiar'ı da kiralarken, hemen ardından yaptığı Bwalya transfer ile adeta şov yaptı. Kongolu milli futbolcu, geçen sezon devre arasında Mısır ekibi El Gouna'dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Ahly'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Mısır'da El Gouna ve Al Ahly formalarıyla toplam 36 maça çıkarken, 8 kez fileleri havalandırdı. Üç de asist yapan genç santrfor, gösterdiği başarılı performansla Kongo Milli Takımı'nın kapılarını açtı. Bwalya, haziran ayında ilk kez milli formayla boy gösterdi.