Malatya 2. viteste

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Yeni Malatyaspor net bir galibiyet aldı: 2-0. Sarısiyahlı ekip, ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın 45. dakikasında Adem Büyük'le öne geçti. Misafir takım, beraberlik için yüklense de aradığı golü bulamadı. 68'de bu kez sahneye Tetteh çıktı. Ganalı forvet, Adem'in pasında topu ağlara gönderdi: 2-0. Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor, üst üste 2. galibiyetini elde ederken, Gaziantep ise kötü gidişi sürdürdü. Bu sezon henüz 3 puanla tanışamayan kırmızı-siyahlılar; 1 beraberlik, 2 yenilgi ile sadece 1 puan alabildi.