Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatyaspor sahasında galip gelip puanını 6'ya çıkarmak istiyor.
Gaziantep FK ise deplasmanda kazanarak puanını 4'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK 11'LER
YENİ MALATYASPOR - Abdulsamed, Haddadi, Semih, Wallace, Sadık, Aabid, Jospin, Mallan, Adem Büyük, Mustafa, Tetteh
GAZİANTEP FK - Günay, Tosça, Jefferson, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Recep Niyaz, Mendyl, Sagal, Merkel, Kitsiou
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
27 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. İki takımın maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.