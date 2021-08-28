Haberler Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK maçını izlemek isteyen taraftarlar internette Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar..aSüper Lig'de heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK maçını izlemek isteyen taraftarlar internette Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar....

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:25 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:46
Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatyaspor sahasında galip gelip puanını 6'ya çıkarmak istiyor.

Gaziantep FK ise deplasmanda kazanarak puanını 4'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK 11'LER

YENİ MALATYASPOR - Abdulsamed, Haddadi, Semih, Wallace, Sadık, Aabid, Jospin, Mallan, Adem Büyük, Mustafa, Tetteh

GAZİANTEP FK - Günay, Tosça, Jefferson, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Recep Niyaz, Mendyl, Sagal, Merkel, Kitsiou

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
27 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. İki takımın maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

SON DAKİKA