Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI

Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Malatya, son olarak Göztepe'yi 1-0 mağlup etmişti. Gaziantep FK ise ilk 3 puanını kazanmak istiyor.





YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ



YENİ MALATYASPOR - Abdulsamed, Haddadi, Semih, Wallace, Sadık, Aabid, Jospin, Mallan, Adem Büyük, Mustafa, Tetteh

GAZİANTEP FK - Günay, Tosça, Jefferson, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Recep Niyaz, Mendyl, Sagal, Merkel, Kitsiou



YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

27 Ağustos 2021 Cumartesi günü oyanan karşılaşma, saat 19.15'de başladı. İki takımın maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanıyor.