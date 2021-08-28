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Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup olmuş, 2. haftada Göztepe'yi deplasmanda 1-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı. Gaziantep FK ise, ligin açılış haftasında Karagümrük ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 2. haftasda Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Gaziantep FK, maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:11
Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI

Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Malatya, son olarak Göztepe'yi 1-0 mağlup etmişti. Gaziantep FK ise ilk 3 puanını kazanmak istiyor.

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR - Abdulsamed, Haddadi, Semih, Wallace, Sadık, Aabid, Jospin, Mallan, Adem Büyük, Mustafa, Tetteh
GAZİANTEP FK - Günay, Tosça, Jefferson, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Recep Niyaz, Mendyl, Sagal, Merkel, Kitsiou

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

27 Ağustos 2021 Cumartesi günü oyanan karşılaşma, saat 19.15'de başladı. İki takımın maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanıyor.

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