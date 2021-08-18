Haberler Yeni Malatyaspor Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar resmen Yeni Malatyaspor'da!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar resmen Yeni Malatyaspor'da!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdığını ve tecrübeli futbolcunun Yeni Malatyaspor ile anlaştığını duyurmuştu. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada 28 yaşındaki Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:01 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:08
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar resmen Yeni Malatyaspor'da!

Süper Lig'e 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Malatya ekibi, Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı.

28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe forması giyen eski futbolcumuz 28 yaşındaki Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yuvana hoş geldin Sadık!

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