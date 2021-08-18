Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar resmen Yeni Malatyaspor'da!

Süper Lig'e 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Malatya ekibi, Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı.
28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe forması giyen eski futbolcumuz 28 yaşındaki Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yuvana hoş geldin Sadık!
✅ ✍️ Transfer | Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe forması giyen eski futbolcumuz 28 yaşındaki Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 18, 2021
Yuvana hoş geldin Sadık! 🤝 pic.twitter.com/4RopcZAx3J