Malatya'dan Idrissa Doumbia bombası!

Yeni sezon öncesi önemli isimleri kadroda tutan Yeni Malatyaspor, transferde bombayı patlatıyor. Uzun süredir orta sahaya yapacağı takviye için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Idrissa Doumbia ile anlaşma sağladı. Bonservisi Portekiz ekibi Sporting'de bulunan 23 yaşındaki ön liberonun kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Doğu ekibinin bir yıllık kiralık olarak kadrosunda oynatacağı Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da ekleneceği öğrenildi.

SAVUNMASI GÜÇLÜ

Portekiz ekibinin kadrosunda düşünmediği genç futbolcu, geçtiğimiz sezonu İspanyol Huesca'da kiralık geçirdi. La Liga'da 23 maçta 768 dakika süre alan Doumbia, beklentilerin altında kalmıştı. Sporting'e transfer olduğu 2018-19 öncesi geleceğin yıldızları arasında gösterilen Fildişili yıldız, oyunun iki yönünü de kullanıyor. Savunma yönü daha güçlü olan Doumbia, yüksek pas yüzdesi ve güçlü fiziğiyle öne çıkıyor. Genç oyuncu, kariyerinde Belçika, Rusya, Portekiz ve İspanya liglerinde forma giydi.