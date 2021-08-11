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Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor'da genç oyuncunun sözleşmesi uzatıldı

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki forveti geçtiğimiz sezonda Süper Lig'de 25 maçta forma giymiş, 2 gol ve 3 asiste imza atmıştı. Genç futbolcunun ismi transfer sezonunda birçok takımla da anılmıştı. Fakat Doğu Anadolu ekibi, Mustafa Eskihellaç ile ilgili söylentilere son noktayı koyarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genç oyuncu ile sözleşmelerini 2024 yılına kadar duyurdukları açıkladı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:23
Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor'da genç oyuncunun sözleşmesi uzatıldı

Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 25 maçta forma giymiş, 2 gol ve 3 asiste imza atmıştı. Genç futbolcunun ismi transfer sezonu boyunca birçok takımla anılmıştı. Doğu Anadolu ekibi, Eskihellaç ile ilgili söylentilere son noktayı koydu. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Eskihellaç ile olan sözleşmenin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Mustafa Eskihellaç'a ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarı dolu maçlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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