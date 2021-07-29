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Başakşehir'in genç sağ beki Muhammed Emin Sarıkaya Yeni Malatyspor’da

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehirli genç sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya'yı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:07
Başakşehir'in genç sağ beki Muhammed Emin Sarıkaya Yeni Malatyspor’da

Yeni Malatyaspor, Başakşehir'in genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'nın 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Malatya temsilcisi, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya'nın 1 yıllık geçici transferi konusunda Başakşehir ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor, sosyal medya paylaşımında, "Kulübümüz, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya'nın 1 yıllık geçici transferi konusunda Başakşehir FK ile anlaşmıştır. Hoş geldin Muhammed" ifadelerine yer verildi.

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