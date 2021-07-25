Haberler Yeni Malatyaspor Yeni Malatya iyi çalışıyor

Yeni Malatya iyi çalışıyor

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz takımın Bolu kampında konuştu. Usta hoca "Bu etabın kuvvet ve dayanıklılık, aynı zamanda da taktiksel açıdan önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Çok iyi hazırlanıp son 2 senedir yaşadığımız bazı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Arkadaşlarımız iyi çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Yeni Malatya iyi çalışıyor
Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz takımın Bolu kampında konuştu. Usta hoca "Bu etabın kuvvet ve dayanıklılık, aynı zamanda da taktiksel açıdan önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Çok iyi hazırlanıp son 2 senedir yaşadığımız bazı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Arkadaşlarımız iyi çalışıyor" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA