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Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor'dan dev transfer hamlesi! Juan Iturbe...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Yeni Malatyaspor birçok oyuncu ile temaslarını sürdüdürken, daha önce Roma, Porto, Torino ve birçok dev kulüpte forma giymiş ve an itibarıyla UNAM Pumas'ta forma giyen Iturbe'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 14:40
Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor'dan dev transfer hamlesi! Juan Iturbe...

Yeni sezon hazırılıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor listeye flaş bir ismi aldı. Malatya yerel basınındaki haberlere göre transfer listelerinde yer alan oyuncularla ilgili titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor'da yönetimin, Paraguaylı sol kanat Juan Iturbe için temasa geçtiği ve oyuncuya teklifte bulunurken, beklemeye başladı.

Meksika 1. Ligi ekiplerinden UNAM Pumas takımının formasını giyen Iturbe'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro. Geride kalan sezonda 35 karşılaşmada görev alan Iturbe 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Parugaylı 28 yaşındaki oyuncu daha önce Porto, Roma, Torino, Bournemouth gibi takımlarda da forma giydi.

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