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Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor ayrılığı açıkladı! Teenage Hadebe Houston Dynamo'da

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Teenage Hadebe ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki Zimbabveli futbolcunun, Houston Dynamo Kulübü'ne transfer olduğu duyuruldu.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 20:21
Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor ayrılığı açıkladı! Teenage Hadebe Houston Dynamo'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi. Sarı-siyahlılarda Zimbabveli stoper Teenage Hadebe ile yolların ayrıldığı açıklandı. 25 yaşındaki futbolcunun, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Houston Dynamo Kulübü'ne transfer olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz, Teenage Hadebe'nin bonservesi ile transferi konusunda Houston Dynamo Kulübü ile 1.5 Milyon Euro bedel karşılığı anlaşmaya varılmıştır.

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