Son dakika transfer haberi: Yeni Malatyaspor ayrılığı açıkladı! Teenage Hadebe Houston Dynamo'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi. Sarı-siyahlılarda Zimbabveli stoper Teenage Hadebe ile yolların ayrıldığı açıklandı. 25 yaşındaki futbolcunun, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Houston Dynamo Kulübü'ne transfer olduğu bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz, Teenage Hadebe'nin bonservesi ile transferi konusunda Houston Dynamo Kulübü ile 1.5 Milyon Euro bedel karşılığı anlaşmaya varılmıştır.