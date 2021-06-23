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Yeni Malatyaspor Afriyie Acquah ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı

Son dakika spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Afriyie Acquah ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, , "Profesyonel futbolcumuz Afriyie Acquah ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Afriyie Acquah'ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:27
Yeni Malatyaspor Afriyie Acquah ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Afriyie Acquah'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Afriyie Acquah ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Afriyie Acquah'ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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