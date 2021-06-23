Yeni Malatyaspor Afriyie Acquah ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Afriyie Acquah'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Afriyie Acquah ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Afriyie Acquah'ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.