Malatya coştu

Süper Lig'deki 5. sezonunda güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor, transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Sarı-siyahlılar, prensipte anlaştığı Aabid ve Haddadi'yle önümüzdeki günlerde resmi imzaları atacak. Son 2 sezondur Hatayspor formasıyla mücadele eden 29 yaşındaki Faslı orta saha Aabid, geçtiğimiz sezon 39 karşılaşmaya çıkarken; 3 gol, 5 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Bordo- beyazlıların Süper Lig'e yükseldiği bir önceki sezon ise TFF 1. Lig'de 33 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.

SÜPER LİG'İ BİLEN MİLLİ SOL BEK

Savunmaya takviye konusunda da Türkiye'de kariyerini sürdüren isimlere daha çok ağırlık veren Malatya ekibi, aradığı ismi Kasımpaşa'da buldu. Sarı-siyahlı yönetim, bonservisi Suudi Arabistan takımı Al-İttifak'ta olan, 1.5 sezondur İstanbul ekibinde boy gösteren Oussama Haddadi'yle her konuda anlaşmaya vardı. Kulübüyle de herhangi bir pürüz çıkmazsa 29 yaşındaki Tunuslu sol bekle 3 yıllık sözleşmenin altına imza atılacak. Haddadi, geçtiğimiz sezon 37 karşılaşmada 1 asistle oynadı. Tecrübeli savunmacı, Tunus Milli Takımı'nda da 27 kez boy gösterdi.