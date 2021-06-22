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Malatya coştu

İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Y.Malatyaspor, ’dan ayrılan Faslı orta saha Aabid ve K.Paşa’da kiralık oynayan Tunuslu sol bek Haddadi’yle her konuda anlaştı

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Malatya coştu

'deki 5. sezonunda güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan , transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Sarı-siyahlılar, prensipte anlaştığı Aabid ve Haddadi'yle önümüzdeki günlerde resmi imzaları atacak. Son 2 sezondur formasıyla mücadele eden 29 yaşındaki Faslı orta saha Aabid, geçtiğimiz sezon 39 karşılaşmaya çıkarken; 3 gol, 5 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Bordo- beyazlıların Süper Lig'e yükseldiği bir önceki sezon ise . Lig'de 33 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.

SÜPER LİG'İ BİLEN MİLLİ SOL BEK

Savunmaya takviye konusunda da Türkiye'de kariyerini sürdüren isimlere daha çok ağırlık veren Malatya ekibi, aradığı ismi Kasımpaşa'da buldu. Sarı-siyahlı yönetim, bonservisi Suudi Arabistan takımı Al-İttifak'ta olan, 1.5 sezondur İstanbul ekibinde boy gösteren Oussama Haddadi'yle her konuda anlaşmaya vardı. Kulübüyle de herhangi bir pürüz çıkmazsa 29 yaşındaki Tunuslu sol bekle 3 yıllık sözleşmenin altına imza atılacak. Haddadi, geçtiğimiz sezon 37 karşılaşmada 1 asistle oynadı. Tecrübeli savunmacı, Tunus Milli Takımı'nda da 27 kez boy gösterdi.

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