Kaplan atakta

Yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Yeni Malatyaspor, transferde kolları sıvadı. Sarı-siyahlılar, ABD'ye transfer olma hazırlığındaki Hadebe'nin yerine stoper arayışlarında rotasını Karagümrük'e çevirdi. Malatya ekibi, kırmızı-siyahlılarla sözleşmesi sona eren Fatih Kuruçuk'la 3 yıllık kontrat yapmak için yoğun mesai harcıyor. 23 yaşındaki genç savunmacı, bu sezon 2'si kupada, 16 maçta forma giydi. Fatih ismi Süper Lig'de birçok kulüple de anılıyor.

HUGO KARARI BUZ'DA

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa FK ile söz kesen Hugo Rodallega'nın da menajerler aracılığıyla Yeni Malatyaspor'a da önerildiği öğrenildi. Süper Lig'den düşen Denizlispor'la kontratı sona eren ve ayrılan, yıllık 700 bin euro maliyeti bulunan Kolombiyalı forvetle ilgili son kararı teknik direktör İrfan Buz'un vereceği öğrenildi. 35 yaşındaki santrfor, geçen sezon takımında 37 maça çıktı ve 14 gol, 3 asist yaptı.

Süper Lig'e 2015'te Akhisarspor formasıyla giren Rodallega, Trabzonspor ve Denizlispor formaları terletti. Türkiye'de 190 maça çıkan Rodallega, 69 gol attı, 11 asist yaptı. Fatih ise Karagümrük'te 99 maça çıktı.