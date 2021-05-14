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Son dakika spor haberi: 'dan paylaşımı!

Son dakika spor haberleri... takımlarından Helenex , 'nın 'ye gidecek geniş kadrosuna dahil edilmeyen 'le ilgili bir paylaşım yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 12:31
Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük paylaşımı!

ekiplerinden Helenex , için açıklanan geniş kadrosuna dahil edilmeyen 'le ilgili bir paylaşım yaptı. Kulüp, golcü oyuncunun istatistiklerini paylaşarak kadroya dahil edilmemesini eleştirdi.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü , Adem Büyük'ün kadroya alınmamasına ilişkin, ", , 'dan biri olmasaydı Adem Büyük'ü alırdım, Muhammet de olabilirdi. Ama bu isimler varken alternatif olarak genç oyunculara şans vermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

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