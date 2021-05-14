Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor, EURO 2020 için açıklanan A Milli Takım geniş kadrosuna dahil edilmeyen Adem Büyük'le ilgili bir paylaşım yaptı. Kulüp, golcü oyuncunun istatistiklerini paylaşarak kadroya dahil edilmemesini eleştirdi.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adem Büyük'ün kadroya alınmamasına ilişkin, "Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal'dan biri olmasaydı Adem Büyük'ü alırdım, Muhammet de olabilirdi. Ama bu isimler varken alternatif olarak genç oyunculara şans vermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.