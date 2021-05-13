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Malatyaspor Başkanı 'ten açıklaması! "Bizim için önemi yok"

Spor Toto 'in 42. ve son haftasında 'la karşılaşacak olan Malatyaspor'da başkan , şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren maçla ilgili konuştu. Galatasaray karşısında sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten Gevrek, "Sosyal medyada çirkin söylemler dile getirilir ama Yeni  Malatyaspor çıkar futbolunu oynar. Hangi takım şampiyon olursa olsun biz saygı duyarız. Şampiyon olacak takımın bizim için önemi yok" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 16:52
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Galatasaray açıklaması! "Bizim için önemi yok"

Malatyaspor Başkanı , 'in 42. ve son haftasında oynayacakları maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışının kendilerini ilgilendirmediğini belirten Gevrek, Galatasaray'a karşı sahaya kazanmak için çıkacakalrını söyledi.

Gevrek, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz 'uz. Bize yakışan neyse onu yaparız. Her çıktığımız maçta nasıl oynuyorsak, Galatasaray maçında da kazanmak için sahada olacağız. Bizim bir takım için bir şey yapmamız söz konusu olamaz.

"BİZİM İÇİN ÖNEMİ YOK"
Sosyal medyada çirkin söylemler dile getirilir ama Yeni Malatyaspor çıkar futbolunu oynar. Hangi takım şampiyon olursa olsun biz saygı duyarız. Şampiyon olacak takımın bizim için önemi yok."

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