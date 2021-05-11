Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Yeni Malatya ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatya - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya - Hatayspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da beIN Sports 4'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYA - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatya: Ertaç Özbir, Wallace, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Benjamin Tetteh

Hatayspor: Munir, Pablo, Mesut, Yusuf Abdioğlu, Popov, Sackey, Rayane Aabid, Ribeiro, Akintola, Boupendza, Diouf