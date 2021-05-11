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Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 41. haftasında Yeni Malatya sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatya - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 09:47 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 09:48
Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Yeni Malatya ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatya - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya - Hatayspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da beIN Sports 4'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYA - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatya: , , , , , , , , , , Benjamin Tetteh

Hatayspor: , , , Yusuf Abdioğlu, Popov, Sackey, Rayane Aabid, Ribeiro, Akintola, Boupendza, Diouf

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