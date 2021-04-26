Yeni Malatya'dan büyük vurgun!

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. 55'te Hafez'in ortasına iyi yükselen Adem Büyük'ün kafasıyla takımını öne geçirdi: 1-0. 61'de oyuna giren Geraldo 5 dakika sonra kızardı. 78'de Tetteh aradaki farkı ikiye çıkarırken; 90+2'de Paintsil son sözü söyledi: 2-1. Rakibinin 5 maçlık yenilmezliğine son veren Malatya, 40 puana ulaştı ve rakibini geçerek 14. sıraya yerleşti.

MİLLİ TAKIM ÇAĞRISI!

Yeni Malatya'nın yıldızı Adem Büyük, bu sezon 13. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılar, sosyal medyadan 'Bak burada kim var?' notuyla A Milli Takım'ın hesabını etiketledi. Adem, Muhammet Demir'le birlikte sezonun en skorer yerli oyuncusu.