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Yeni Malatya'dan büyük vurgun!

A.Gücü’nü, ve Tetteh ile deviren sarı-kırmızılı ekip, düşme hattından uzaklaştı ve 40 puana çıkarak rakibini solladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Yeni Malatya'dan büyük vurgun!

'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede , 'nü 2-1 mağlup etti. 55'te Hafez'in ortasına iyi yükselen 'ün kafasıyla takımını öne geçirdi: 1-0. 61'de oyuna giren 5 dakika sonra kızardı. 78'de Tetteh aradaki farkı ikiye çıkarırken; 90+2'de Paintsil son sözü söyledi: 2-1. Rakibinin 5 maçlık yenilmezliğine son veren Malatya, 40 puana ulaştı ve rakibini geçerek 14. sıraya yerleşti.

MİLLİ TAKIM ÇAĞRISI!
Yeni Malatya'nın yıldızı Adem Büyük, bu sezon 13. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılar, sosyal medyadan 'Bak burada kim var?' notuyla 'ın hesabını etiketledi. Adem, 'le birlikte sezonun en skorer yerli oyuncusu.

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