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2-1 | MAÇ SONUCU

'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta, sahasında 'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 15:27
Yeni Malatyaspor 2-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta, sahasında 'nü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren goller 55. dakikada ve 77. dakikada 'den geldi. 'nün tek golünü ise 90+3. dakikada Paintsil kaydetti.

Mücadelenin 66. dakikasında Ankaragücü'nden doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 40'a yükseltti ve 14. sıraya çıktı. Konuk Ankaragücü ise 38 puanla 15. sırada kaldı.

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